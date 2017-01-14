Тейку - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Адольф
|Фамилия
|Камганг
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Адольф
|Фамилия
|Камганг
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1990 (32 года)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Камерун
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|1' -31'
|Египет
|1:2
|Камерун
|02.02.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:0
|Гана
|28.01.2017
|1' -90'
|Сенегал
|0:0
(4:5)п
|Камерун
|22.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|14.01.2017
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун