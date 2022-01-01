Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Загинайлов - статистика

Завершил карьеру
3 января 1991 (35)
#22 | Полузащитник
181 см | 73 кг
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
3
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
2
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
1
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+