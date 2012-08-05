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    Игорь Варцаба - статистика

    #91 | Вратарь
    Имя Игорь
    Отчество Петрович
    Фамилия Варцаба
    Команда Днепр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 января 1991 (32 года)
    Рост 186
    Вес 76
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Днепр 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 7:0 Мариуполь (Мариуполь)
    19.05.2013 1' -90' Металлист (Харьков) 2:1 Днепр (Днепр)
    12.05.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 2:4 Днепр (Днепр)
    28.10.2012 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:0 Карпаты (Львов)
    05.08.2012 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:1 Днепр (Днепр)
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