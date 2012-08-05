Игорь Варцаба - статистика
#91 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Варцаба
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Варцаба
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 января 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|7:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.05.2013
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|2:4
|Днепр (Днепр)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|05.08.2012
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Днепр (Днепр)