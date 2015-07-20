Иван Семенов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Семенов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Семенов
|Команда
|Афипс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Афипс
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2015
|1' -40'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|77' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|90'
|25.08.2015
|57' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|Афипс (Афипский)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Афипс (Афипский)
|4:0
|Астрахань (Астрахань)
|12.08.2015
|1' -66'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|04.08.2015
|1' -46'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|20.07.2015
|64' -71'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)