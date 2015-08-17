Владимир Татарчук - статистика
#50 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Татарчук
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|169
|Вес
|66
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Татарчук
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|169
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|89' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:0
|Зенит (Пенза)
|04.10.2015
|1' -86'
|Зенит (Пенза)
|2:1
|Металлург Л (Липецк)
|27.09.2015
|1' -55'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:2
|Зенит (Пенза)
|21.09.2015
|66' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|83' -90'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|90'
|07.09.2015
|87' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)