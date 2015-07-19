Василий Мироник - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Мироник
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Василий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Мироник
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|66'
|12.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|04.08.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.07.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|58'