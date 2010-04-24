|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|8
|0
|0
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|1' -43'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Сибирь (мол) (Новосибирск)
|33'
|05.11.2010
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|58' 90'
|30.10.2010
|1' -88'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Спартак Нч (мол) (Нальчик)
|22.10.2010
|1' -90'
|Раменское (Раменское )
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|16.10.2010
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|28'
|25.09.2010
|46' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|24.04.2010
|78' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|78' 90'