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Индепендьенте
Leonardo Godoy
Статистика
Leonardo Godoy - статистика
Индепендьенте
#29 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 11 тур
Индепендьенте
1 : 4
03.10.2026
Институто
1' - 88'
Аргентина. Примера, 10 тур
Унион Санта-Фе
1 : 2
19.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
52'
37'
Аргентина. Примера, 9 тур
Индепендьенте
1 : 1
14.09.2026
Сан-Лоренсо
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Сентраль Кордоба
0 : 1
06.09.2026
Индепендьенте
1' - 86'
57'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Боливия. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Аргентина. Примера 2025
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2024
Копа Судамерикана 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
0 : 1
01.06.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Витория
0 : 1
26.05.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Коринтианс
1 : 0
18.05.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 2
28.04.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Сан-Паулу
2 : 1
20.04.2025
Сантос
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 0
17.04.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
14.04.2025
Сантос
1' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сантос
2 : 2
07.04.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Васко да Гама
2 : 1
31.03.2025
Сантос
Был в запасе
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