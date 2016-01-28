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28.01.16 / 01.07.16
Без клуба
Свободный агент
01.07.14 / 26.09.14
Свободный агент
17.02.14 / 01.07.14
Без клуба
Свободный агент
31.01.14 / 17.02.14
Свободный агент
12.07.13 / 31.01.14
Свободный агент
01.08.11 / 01.09.11
?
01.01.11 / 01.08.11
?
01.11.10 / 01.01.11
Свободный агент
01.01.07 / 01.11.10
450 тыс €
01.07.05 / 01.01.07
450 тыс €
01.03.05 / 01.07.05
?
01.02.05 / 01.03.05
Свободный агент
01.07.03 / 01.02.05
Свободный агент
01.02.02 / 01.07.03
?
01.12.01 / 01.02.02
Свободный агент