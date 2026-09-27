Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Атланта Юнайтед
Elías Baez
Статистика
Elías Baez - статистика
Атланта Юнайтед
#3 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Кубок Либертадорес 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атланта Юнайтед
23
1
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
27.09.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Портленд
0 : 1
20.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
10.09.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
2 : 2
06.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 1
24.08.2026
Канзаc Сити
1' - 90'
24'
76'
США. МЛС, 21 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
20.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Филадельфия Юнион
3 : 2
02.08.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Шарлотт
2 : 2
23.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
57'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
50'
США. МЛС, 14 тур
Орландо Сити
1 : 1
17.05.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
10.05.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
69'
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
23.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
1' - 68'
США. МЛС, 7 тур
Чикаго Файр
1 : 0
12.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 78'
США. МЛС, 6 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
05.04.2026
Коламбус
1' - 90'
90'
США. МЛС, 5 тур
Атланта Юнайтед
0 : 0
22.03.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 88'
США. МЛС, 4 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
14.03.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
41'
США. МЛС, 3 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
08.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Цинциннати
2 : 0
22.02.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
Главные новости
Дзюбу хочет клуб РПЛ, местонахождение Роналду, победа «Зенита» и другие новости
00:50
В «Пюнике» высказались о возможном подписании Дзюбы
00:35
84-летний Фергюсон рассказал об опасениях за свое здоровье
00:27
Реакция фанатов «Зенита» на странное поведение «Краснодара»
Вчера, 23:44
1
Лига наций. Португалия одержала очередную победу без Роналду, обыграв Норвегию (2:1)
Вчера, 23:43
1
Лига наций. Германия вновь не смогла выиграть у Греции, Нидерланды победили Сербию
Вчера, 23:39
Мостовой трезво оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 23:29
Фото
Стало известно местонахождение Роналду после бунта в сборной Португалии
Вчера, 23:18
4
Комментаторов «Матч ТВ» обвинили в трусости: «Зассали»
Вчера, 23:04
3
«Карма за негатив к России»: 29-летний Зинченко оказался никому не нужен
Вчера, 22:52
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+