Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аргентина. Примера
Команды
Ланус
Роналдо Де Хесус
Статистика
€ 1,30 млн
Роналдо Де Хесус - статистика
Ланус
21 апреля 2001 (25)
#35 | Защитник
192 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 11 тур
Ньюэллс Олд Бойз
0 : 0
03.10.2026
Ланус
1' - 90'
73'
Аргентина. Примера, 10 тур
Ланус
2 : 1
22.09.2026
Эстудиантес
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Ланус
1 : 0
06.09.2026
Дефенса и Хустисия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2024
Олимпиада 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парагвай (мол)
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
1' - 120'
Олимпиада, 3 тур
Парагвай (мол)
1 : 0
30.07.2024
Мали (мол)
1' - 90'
Олимпиада, 2 тур
Израиль (мол)
2 : 4
27.07.2024
Парагвай (мол)
1' - 90'
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
5 : 0
24.07.2024
Парагвай (мол)
1' - 90'
80'
Главные новости
Семин выбрал сторону в конфликте Роналду с тренером Португалии
19:39
Мостовой и Тихонов составили команды-мечты для прощального матча за «Спартак»
19:27
Комментаторам «Матч ТВ» предложили массово покинуть канал
19:21
3
Розенбаум – о российских игроках: «Волосы выбелены, татухи, цветные бутсы, а мяч отскакивает»
19:00
2
Юран – о неизвестных иностранных тренерах: «Бац – и уже «Спартак» тренирует»
18:53
6
Стало известно, почему Роналду может вернуться в сборную Португалии
18:34
При Федуне игроки попадали в «Спартак» в обход скаутской службы
18:23
4
Пономарев высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
17:53
1
Зидан сказал, что думает о Роналду
17:23
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил клуб Первой лиги
17:11
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+