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Япония. Джей-лига
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Касива Рейсол
Шота Фудзио
Статистика
€ 800 тыс
Шота Фудзио - статистика
Касива Рейсол
2 мая 2001 (25)
#15 | Нападающий
184 см
Япония
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Чонбук Хендай Моторс
2 : 1
16.09.2026
Касива Рейсол
Был в запасе
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Япония. Джей-лига 2025
Олимпиада 2024
Япония. Джей-лига 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матида Зельвия
12
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, Финал
Аль-Ахли
1 : 0
25.04.2026
Матида Зельвия
89' - 120'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/2 финала
Матида Зельвия
1 : 0
21.04.2026
Шабаб Аль-Ахли
68' - 90'
72'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Матида Зельвия
1 : 0
17.04.2026
Аль-Иттихад
85' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Матида Зельвия
1 : 0
10.03.2026
Канвон
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Канвон
0 : 0
03.03.2026
Матида Зельвия
59' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Матида Зельвия
3 : 2
17.02.2026
Чэнду Жунчэн
72' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Шанхай Шэньхуа
0 : 2
10.02.2026
Матида Зельвия
1' - 73'
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Матида Зельвия
3 : 1
09.12.2025
Ульсан Хендэ
72' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Канвон
1 : 3
25.11.2025
Матида Зельвия
63' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Матида Зельвия
1 : 2
04.11.2025
Мельбурн Сити
82' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
0 : 2
21.10.2025
Матида Зельвия
1' - 66'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Джохор
0 : 0
30.09.2025
Матида Зельвия
1' - 46'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
46' - 90'
80'
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