Илья Скоропупов - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Германович
|Фамилия
|Скоропупов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2002 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Илья
|Отчество
|Германович
|Фамилия
|Скоропупов
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 августа 2002 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2024
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|1:0
|Строгино (Москва)