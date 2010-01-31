Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мэттью Амоа
Статистика
Мэттью Амоа - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1980 (45)
#14 | Нападающий
175 см | 70 кг
Гана
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок Африканских Наций 2010
Чемпионат мира 2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гана
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Кубок Африканских Наций,
Гана
0 : 1
31.01.2010
Египет
Был в запасе
Кубок Африканских Наций, 1/2 финала
Гана
1 : 0
28.01.2010
Нигерия
84' - 90'
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
Ангола
0 : 1
24.01.2010
Гана
62' - 90'
78'
Кубок Африканских Наций, 3 тур
Буркина-Фасо
0 : 1
19.01.2010
Гана
1' - 77'
Кубок Африканских Наций, 2 тур
Кот-д'Ивуар
3 : 1
15.01.2010
Гана
1' - 90'
Главные новости
Мэддисон – о соперниках сборной России: «Опять папуасы приедут»
21:59
Черчесов – после поражения от «Акрона»: «Только про судью не спрашивайте, не надо»
21:21
2
Ловчев: «Чемпионства «Спартака» требуют только горлопаны»
20:58
7
«Зенит» запрещал Мостовому переходить в четыре клуба РПЛ
20:44
6
РПЛ. «Ахмат» вдесятером проиграл «Акрону» – 0:2
20:29
6
РПЛ. «Динамо» разгромило «Ростов» (3:0) и поднялось на 2-е место
20:27
11
Генсек РФС отреагировал на новое решение УЕФА по России и Беларуси
20:20
1
Мусаев встал на защиту Кордобы: «Его постоянно бьют, душат, висят на плечах»
20:12
7
УЕФА принял новое решение по России и Беларуси
19:55
4
Татаев из «Оренбурга» назвал Кордобу «провокатором»: «Не знаю, почему судьи это не пресекают»
19:28
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+