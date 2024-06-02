Николас Фернандес - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 августа 1999 (24 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.06.2024
|87' - 90'
|Чили
|0:1
|Аргентина
|Кубок Америки, 2 тур
|22.06.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Кубок Америки, 1 тур
|02.06.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|1:2
|Палестино
|Чили. Примера, 15 тур