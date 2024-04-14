Мэтью Шоньер - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Мэтью
|Фамилия
|Шоньер
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Мэтью
|Фамилия
|Шоньер
|Команда
|Монреаль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 февраля 1999 (25 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.06.2024
|71' - 90'
|Нидерланды
|4:0
|Канада
|Товарищеские матчи. Сборные
|30.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|4:2
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 22 тур
|38' 58'
|26.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 20 тур
|19.05.2024
|1' - 69'
|Торонто
|5:0
|Монреаль
|США. МЛС, 19 тур
|16.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|1:3
|Коламбус
|США. МЛС, 18 тур
|45' 35'
|12.05.2024
|1' - 90'
|Монреаль
|2:3
|Интер
|США. МЛС, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль
|15
|2
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|4:2
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|38' 58'
|26.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|19.05.2024
|1' -69'
|Торонто (Торонто)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|1:3
|Коламбус (Коламбус)
|45' 35'
|12.05.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|2:3
|Интер (Майами)
|05.05.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Монреаль (Монреаль)
|28.04.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)
|87'
|21.04.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|2:2
|Орландо Сити (Орландо)
|14.04.2024
|1' -90'
|Монреаль (Монреаль)
|2:1
|Цинциннати (Цинциннати)
|07.04.2024
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|5:0
|Монреаль (Монреаль)
|31.03.2024
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:0
|Монреаль (Монреаль)
|16.03.2024
|1' -90'
|Чикаго Файр (Чикаго)
|4:3
|Монреаль (Монреаль)
|90'
|11.03.2024
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:3
|Монреаль (Монреаль)
|75'
|03.03.2024
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|1:2
|Монреаль (Монреаль)
|83'
|25.02.2024
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)