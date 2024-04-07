Андрей Якушин - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Якушин
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Якушин
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 августа 2003 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2024
|90' - 90'
|Енисей-М
|1:2
|Тверь
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2024
|90' -90'
|Енисей-М (Красноярск)
|1:2
|Тверь (Тверь)