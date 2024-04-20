Александер Якобсен - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Видовре
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1994 (30 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Александер
|Фамилия
|Якобсен
|Команда
|Женис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Видовре
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 1994 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тобол
|1:1
|Женис
|Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
|20.04.2024
|76' - 90'
|Женис
|1:0
|Туран
|Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Женис
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Женис (Астана)
|20.04.2024
|76' -90'
|Женис (Астана)
|1:0
|Туран (Туркестан)
|86'