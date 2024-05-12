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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Кайрат
Женис - Кайрат: обзор матча 12 мая 2024
Женис
12.05.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Кайрат
66'
А. Садыбеков
90+4'
В. Швырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Кайрат
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
В. Швырев
Пас отдал
А. Широбоков
83'
Желтая карточка
В. Швырев
Замена
В. Прокопенко
️️️️
Д. Гречихо
81'
Желтая карточка
С. Волков
75'
69'
Замена
В. Швырев
️️️️
А. Садыбеков
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Садыбеков
Пас отдал
Г. Зария
Замена
И. Зульфиу
️️️️
А. Черединов
65'
65'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Е. Сейдахмет
Желтая карточка
С. Совет
60'
55'
Красная карточка
А. Буранчиев
Желтая карточка
Д. Гречихо
42'
24'
Желтая карточка
А. Буранчиев
18'
Желтая карточка
В. Васин
Желтая карточка
З. Тевзадзе
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
5
Марин Беланчич
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
18
Ираклий Бидзинашвили
АП
9
Арб Манай
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Женис
31
Алишер Сулеймен
ВР
12
Беньямин Йертстранд
ЛЗ
25
Саят Жумагали
ЦЗ
14
Саян Муканов
ПЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
32
Василиос Карагунис
ОП
7
Ринат Хайруллин
ЦП
23
Илиаса Зульфиу
ПВ
10
Рауль Аллахвердиев
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
3-2-2-1-2
35
Калмыков
5
Беланчич
15
Новак
5
Тевзадзе
12
Совет
25
Ром
5
Волков
19
Гречихо
18
Бидзинашвили
11
Черединов
9
Манай
3-2-1-1-3
1
Ульянов
15
Арад
5
Васин
25
Широбоков
6
Садыбеков
6
Юлдошев
20
Буранчиев
77
Зария
22
Сейдахмет
11
Пауло
93
Сантана
11
Черединов
23
Зульфиу
23
Зульфиу
11
Черединов
19
Гречихо
19
Прокопенко
19
Прокопенко
19
Гречихо
22
Сейдахмет
18
Сергеев
18
Сергеев
22
Сейдахмет
6
Садыбеков
18
Швырев
18
Швырев
6
Садыбеков
Остались в запасе
Женис
Кайрат
10
Рауль Аллахвердиев
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
7
Ринат Хайруллин
ЦП
32
Василиос Карагунис
ОП
14
Саян Муканов
ПЗ
12
Беньямин Йертстранд
ЛЗ
31
Алишер Сулеймен
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Остались в запасе
10
Рауль Аллахвердиев
ЦФ
77
Нурбол Ануарбеков
ЦФ
7
Ринат Хайруллин
ЦП
32
Василиос Карагунис
ОП
14
Саян Муканов
ПЗ
12
Беньямин Йертстранд
ЛЗ
31
Алишер Сулеймен
ВР
25
Саят Жумагали
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
22
Никита Пивкин
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
24
Александр Мрынский
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Рафаэль Уразбахтин
Статистика матча Женис - Кайрат
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
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