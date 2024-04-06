Сергей Капанжи - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Капанжи
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Капанжи
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 апреля 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.04.2024
|42' - 101'
|Знамя Труда
|0:5
|Торпедо Вл
|Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|42' -101'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:5
|Торпедо Вл (Владимир)