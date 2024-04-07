Данила Вражкин - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Данила
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Вражкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Данила
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Вражкин
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ульяновск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 2005 (19 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|88' - 90'
|Волга
|4:0
|Иртыш
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Волга
|0:1
|Химик
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Волга
|0:0
|Текстильщик
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
|13.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс
|2:1
|Волга
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Волга
|2:2
|Динамо Бр
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|88' -90'
|Волга (Ульяновск)
|4:0
|Иртыш (Омск)
|24.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:1
|Волга (Ульяновск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)