Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Команды
Кубань Холдинг
Дмитрий Михайлов
Трансферы
Дмитрий Михайлов - трансферы
Кубань Холдинг
6 июля 2002 (23), Волгоград
#23 | Нападающий
170 см
Россия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
17.01.25 / 31.12.25
Нарт
Кубань Холдинг
Свободный агент
01.07.21 / 08.08.22
Ротор-2
Ротор-2
?
