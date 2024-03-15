Павел Гулин - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Павел
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гулин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Павел
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гулин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 апреля 2007 (17 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.04.2024
|46' - 90'
|Динамо (мол)
|0:0
|Ахмат (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|77' - 90'
|Оренбург (мол)
|0:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2024
|46' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.04.2024
|77' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|90'
|29.03.2024
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|0:0
|Факел (мол) (Воронеж)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)