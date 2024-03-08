Сергей Гузюк - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Гузюк
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Гузюк
|Команда
|Строгино
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 января 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|1' - 20'
|Строгино (мол)
|1:0
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 6 тур
|6'
|12.04.2024
|46' - 90'
|Спартак М (мол)
|3:0
|Строгино (мол)
|Россия. МФЛ, 5 тур
|05.04.2024
|46' - 90'
|Строгино (мол)
|4:0
|Балтика (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Строгино (мол)
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|1' -20'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|6'
|12.04.2024
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:0
|Строгино (мол) (Москва)
|05.04.2024
|46' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|4:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|29.03.2024
|74' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|3:2
|Строгино (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -73'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:1
|Строгино (мол) (Москва)
|73'
|08.03.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Строгино (мол) (Москва)