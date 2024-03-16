Wayne Frederick - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Wayne Frederick
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Wayne Frederick
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.04.2024
|Был в запасе
|Цинциннати
|2:1
|Колорадо
|США. МЛС, 13 тур
|21.04.2024
|Был в запасе
|Колорадо
|2:1
|Даллас
|США. МЛС, 13 тур
|14.04.2024
|90' - 90'
|Сан-Хосе
|0:3
|Колорадо
|США. МЛС, 11 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Интер
|2:2
|Колорадо
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|Был в запасе
|Цинциннати (Цинциннати)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Даллас (Даллас)
|14.04.2024
|90' -90'
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|0:3
|Колорадо (Денвер)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Колорадо (Денвер)
|3:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Колорадо (Денвер)