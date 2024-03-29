Данил Анкудинов - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Анкудинов
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Анкудинов
|Команда
|Днепр
|Состав
|Основной
|Родной город
|Караганда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 июля 2003 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.04.2024
|64' - 90'
|БАТЭ
|1:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|13.04.2024
|70' - 90'
|Днепр
|0:2
|Неман
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|06.04.2024
|61' - 90'
|Слуцк
|0:1
|Днепр
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Днепр
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2024
|64' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|13.04.2024
|70' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Неман (Гродно)
|06.04.2024
|61' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Днепр (Могилев)
|29.03.2024
|68' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:0
|Арсенал (Дзержинск)