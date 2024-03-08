Герман Уткин - статистика
#57 | Защитник
|Имя
|Герман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Уткин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Герман
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Уткин
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2006 (17 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.04.2024
|1' - 74'
|Ахмат (мол)
|2:4
|ЦСКА (мол)
|Россия. МФЛ, 7 тур
|19.04.2024
|46' - 90'
|ЦСКА (мол)
|3:1
|Динамо (мол)
|Россия. МФЛ, 6 тур
|05.04.2024
|46' - 90'
|ЦСКА (мол)
|0:2
|Зенит (мол)
|Россия. МФЛ, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.04.2024
|1' -74'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|19.04.2024
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Динамо (мол) (Москва)
|05.04.2024
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.03.2024
|65' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:5
|ЦСКА (мол) (Москва)
|15.03.2024
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|8:1
|Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
|08.03.2024
|62' -90'
|Чертаново (мол) (Москва)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)