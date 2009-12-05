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Олег Карамушка
Статистика
Олег Карамушка - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1984 (42)
#22 | Защитник
186 см | 80 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Таврия
3
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Украины, 16 тур
Металлург
0 : 1
05.12.2009
Таврия
Был в запасе
Чемпионат Украины, 14 тур
Таврия
3 : 2
21.11.2009
Говерла
1' - 51'
42'
51'
Чемпионат Украины, 12 тур
Таврия
2 : 1
01.11.2009
Днепр
Был в запасе
Чемпионат Украины, 6 тур
Таврия
1 : 0
30.08.2009
Ворскла
Был в запасе
Чемпионат Украины, 5 тур
Мариуполь
2 : 2
22.08.2009
Таврия
1' - 90'
61'
Чемпионат Украины, 4 тур
Таврия
3 : 1
08.08.2009
Кривбасс
1' - 90'
Чемпионат Украины, 2 тур
Динамо К
6 : 0
25.07.2009
Таврия
Был в запасе
Чемпионат Украины, 1 тур
Таврия
2 : 0
19.07.2009
Металлург
Был в запасе
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