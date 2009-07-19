Олег Карамушка - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Карамушка
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Олег
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Карамушка
|Команда
|Белшина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|3
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2009
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|21.11.2009
|1' -51'
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Говерла (Ужгород)
|42' 51'
|01.11.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:1
|Днепр (Днепр)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|22.08.2009
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|61'
|08.08.2009
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|25.07.2009
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|6:0
|Таврия (Симферополь)
|19.07.2009
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:0
|Металлург (Запорожье)