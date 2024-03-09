Леонид Юферов - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Юферов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Леонид
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Юферов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нижний Новгород
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 2004 (20 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2024
|Был в запасе
|Химик
|1:1
|Иртыш
|Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.04.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|03.04.2024
|84' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|18.03.2024
|75' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|90'
|09.03.2024
|90' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)