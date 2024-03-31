Taha Habroune - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Taha Habroune
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Taha Habroune
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|Был в запасе
|Монтеррей
|1:3
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, ответный матч
|28.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|0:0
|Монреаль
|США. МЛС, 13 тур
|25.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|2:1
|Монтеррей
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, первый матч
|21.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|2:2
|Портленд
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|1' - 69'
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Коламбус
|США. МЛС, 11 тур
|59'
|10.04.2024
|Был в запасе
|Тигрес УАНЛ
|
1:2
(3:4)п
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч
|07.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус
|1:1
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|14.04.2024
|1' -69'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|59'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)