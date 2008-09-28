|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2009
|84' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кьево (Верона)
|14.12.2008
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:2
|Кьево (Верона)
|06.12.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Рома (Рим)
|30.11.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Кьево (Верона)
|16.11.2008
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Кьево (Верона)
|09.11.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|29.10.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)
|19.10.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|28.09.2008
|1' -90'
|Катания (Катания)
|1:0
|Кьево (Верона)
|24.09.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|21.09.2008
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Кьево (Верона)
|14.09.2008
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:0
|Кьево (Верона)
|31.08.2008
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|2:1
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)