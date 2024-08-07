Daiju Sasaki - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Daiju Sasaki
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Daiju Sasaki
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|80' - 90'
|Виссел Кобе
|2:2
|Гамба Осака
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|81' - 90'
|Йокогама Маринос
|1:2
|Виссел Кобе
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 61'
|Кавасаки Фронтале
|3:0
|Виссел Кобе
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч