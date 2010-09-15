Адмир Владавич - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Владавич
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Адмир
|Фамилия
|Владавич
|Команда
|Жилина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 июня 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жилина
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2010
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Жилина (Жилина)
|03.11.2010
|1' -60'
|Жилина (Жилина)
|0:7
|Марсель (Марсель)
|19.10.2010
|80' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Жилина (Жилина)
|28.09.2010
|65' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Жилина (Жилина)
|15.09.2010
|1' -90'
|Жилина (Жилина)
|1:4
|Челси (Лондон)