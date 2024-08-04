Морено Живкович - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Морено
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Морено
|Фамилия
|Живкович
|Команда
|Локомотива
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 2004 (20 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Славен Белупо
|2:2
|Локомотива
|Хорватия. Футбольная лига, 3 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Локомотива
|1:1
|Хайдук
|Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
|04.08.2024
|1' - 90'
|Риека
|3:0
|Локомотива
|Хорватия. Футбольная лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч