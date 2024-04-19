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    Карим Фаляхутдинов - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Карим
    Отчество Айдарович
    Фамилия Фаляхутдинов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 2006 (18 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.07.2024 1' - 72' Оренбург (мол) 1:1 Урал (мол) Россия. МФЛ, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.07.2024 1' -72' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    19.07.2024 60' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    12.07.2024 61' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:2 Пари НН (мол) (Нижний Новгород)
    05.07.2024 81' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    90'
    28.06.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 1:2 Чертаново (мол) (Москва)
    21.06.2024 87' -90' Факел (мол) (Воронеж) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    17.05.2024 1' -67' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.05.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:5 ЦСКА (мол) (Москва)
    26.04.2024 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    19.04.2024 72' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:4 Ахмат (мол) (Грозный)
    12.04.2024 69' -90' Пари НН (мол) (Нижний Новгород) 1:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    05.04.2024 70' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    29.03.2024 88' -90' Чертаново (мол) (Москва) 3:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.03.2024 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 0:2 Факел (мол) (Воронеж)
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