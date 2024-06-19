Игнат Дмитриев - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Игнат
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Дмитриев
|Команда
|Балтика-БФУ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика-БФУ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|63' -90'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|86'
|01.07.2024
|79' -90'
|Балтика-БФУ (Калининград)
|1:0
|Динамо Вг (Вологда)
|25.06.2024
|Был в запасе
|Динамо-2 (Москва)
|1:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|19.06.2024
|Был в запасе
|Балтика-БФУ (Калининград)
|2:1
|Леон Сатурн (Раменское)