Артём Бровченко - статистика
#46 | Защитник
|Имя
|Артём
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Бровченко
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Артём
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Бровченко
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2006 (18 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|Был в запасе
|Балтика (мол)
|4:2
|Мастер-Сатурн
|Россия. МФЛ, 16 тур