Nikola Srećković - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Nikola Srećković
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Nikola Srećković
|Команда
|Борац
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.08.2024
|1' - 123'
|Борац
|3:1
|КИ Клаксвик
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|17'
|08.08.2024
|1' - 65'
|КИ Клаксвик
|2:1
|Борац
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борац
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2024
|1' -123'
|Борац (Баня-Лука)
|3:1
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|17'
|08.08.2024
|1' -65'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|2:1
|Борац (Баня-Лука)