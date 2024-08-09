Лаутаро Джаннетти - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Джаннетти
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Лаутаро
|Фамилия
|Джаннетти
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1993 (30 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 90'
|Болонья
|1:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 1 тур
|68' 55'
|09.08.2024
|1' - 90'
|Удинезе
|4:0
|Авеллино
|Италия. Кубок, 1 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|68' 55'