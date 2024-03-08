Даниил Секач - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Секач
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 2005 (18 лет)
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Секач
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 октября 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:1
|Строгино (мол) (Москва)
|84'
|12.07.2024
|1' -89'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|05.07.2024
|38' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|28.06.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|1:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|73'
|21.06.2024
|1' -90'
|Сочи (мол) (Сочи)
|1:1
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.04.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|14.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|90'
|08.03.2024
|1' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|6'