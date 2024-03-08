Владимир Санталов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Санталов
|Команда
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Санталов
|Команда
|Акрон - Академия им. Коноплева
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 марта 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|87' - 90'
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2:0
|Спартак М (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|4
|0
|0
|0
|0
|Акрон - Академия им. Коноплева
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|87' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.07.2024
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|12.07.2024
|75' -90'
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|2:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|03.05.2024
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.04.2024
|79' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Факел (мол) (Воронеж)
|12.04.2024
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.03.2024
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Чертаново (мол) (Москва)
|08.03.2024
|79' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)