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МЛС 2026
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Торонто
Zane Monlouis
Статистика
Zane Monlouis - статистика
Торонто
#12 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
63' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Англия. Первая лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
18
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Нэшвилл
2 : 0
27.09.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
63' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Орландо Сити
3 : 0
13.09.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 1
30.08.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Торонто
3 : 3
20.08.2026
Шарлотт
83' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
2 : 1
24.05.2026
Торонто
46' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
89'
США. МЛС, 10 тур
Торонто
1 : 2
25.04.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Торонто
3 : 3
23.04.2026
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Торонто
1 : 1
11.04.2026
Цинциннати
1' - 82'
81'
США. МЛС, 6 тур
Торонто
3 : 2
04.04.2026
Колорадо
56' - 90'
69'
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
21.03.2026
Коламбус
90' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Торонто
1 : 1
14.03.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
1' - 46'
США. МЛС, 3 тур
Цинциннати
0 : 1
09.03.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
01.03.2026
Торонто
46' - 90'
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