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    Себастьян Лето - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Себастьян
    Фамилия Лето
    Команда Панатинаикос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 августа 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 82
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 4 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 70' -90' Панатинаикос (Афины) 0:2 Сельта (Виго)
    03.11.2016 30' -90' Панатинаикос (Афины) 0:3 Стандард (Льеж)
    20.10.2016 1' -74' Стандард (Льеж) 2:2 Панатинаикос (Афины)
    12' 36' 20'
    15.09.2016 65' -90' Панатинаикос (Афины) 1:2 Аякс (Амстердам)
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