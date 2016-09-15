Себастьян Лето - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Лето
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Лето
|Команда
|Панатинаикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|4
|0
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|70' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:2
|Сельта (Виго)
|03.11.2016
|30' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|Стандард (Льеж)
|20.10.2016
|1' -74'
|Стандард (Льеж)
|2:2
|Панатинаикос (Афины)
|12' 36' 20'
|15.09.2016
|65' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|Аякс (Амстердам)