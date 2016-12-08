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Себастьян Лето
Статистика
Себастьян Лето - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1986 (40)
#5 | Полузащитник
188 см | 82 кг
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Еврокубковый плей-офф 2016/2017
Греция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
4
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Панатинаикос
0 : 2
08.12.2016
Сельта
70' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Панатинаикос
0 : 3
03.11.2016
Стандард
30' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Стандард
2 : 2
20.10.2016
Панатинаикос
1' - 74'
12, 36'
20'
Лига Европы, 1 тур
Панатинаикос
1 : 2
15.09.2016
Аякс
65' - 90'
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