Luca Monticelli - статистика
#68 | Нападающий
|Имя
|Luca Monticelli
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Luca Monticelli
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|11.02.2024
|90' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|1:0
|Гент (Гент)
|01.02.2024
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|2:2
|Андерлехт (Брюссель)