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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Гент
Андерлехт - Гент: обзор матча 04 февраля 2024
Андерлехт
04.02.2024, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Гент
45+1'
А. Дрейер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Гент
Желтая карточка
Л. Патрис
90'
+7
Замена
Ф. Гаттони
️️️️
М. Стройкенс
90'
+6
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Т. Азар
82'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Л. Васкес
82'
78'
Желтая карточка
D. Yokota
77'
Замена
Ф. Сурдез
️️️️
М. Самуас
Замена
Т. Леони
️️️️
Я. Версхарен
71'
65'
Желтая карточка
С. Митрович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дрейер
45'
+1
43'
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
24'
Желтая карточка
П. Геркенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
(К)
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
92
Luca Monticelli
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Гент
82
Hugo Gambor
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
3-3-2-2
1
Шмейхель
6
Дебаст
14
Вертонген
27
Патрис
10
Арнстад
23
Ритс
16
Версхарен
9
Азар
10
Дрейер
32
Васкес
29
Стройкенс
4-3-1-2
1
Шмидт
4
Ватанабе
3
Браун
27
Кандусс
23
Митрович
18
Самуас
4
де Сар
18
Геркенс
9
Тиссудали
17
29
Депуатр
29
Стройкенс
32
Гаттони
32
Гаттони
29
Стройкенс
16
Версхарен
6
Леони
6
Леони
16
Версхарен
9
Азар
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Азар
32
Васкес
9
Дольберг
9
Дольберг
32
Васкес
18
Самуас
19
Сурдез
19
Сурдез
18
Самуас
Остались в запасе
Андерлехт
Гент
26
Колин Коосеманс
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
92
Luca Monticelli
ЦФ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
11
Mohamed Bouchouari
ЦЗ
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
70
Алексис Флипс
ПВ
92
Luca Monticelli
ЦФ
Остались в запасе
82
Hugo Gambor
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Андерлехт - Гент
1
4
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
12
Офсайды
2
2
Количество передач
341
509
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.65
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
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