Эмиль Камилов - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Эмиль
|Отчество
|Фуад Оглы
|Фамилия
|Камилов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Эмиль
|Отчество
|Фуад Оглы
|Фамилия
|Камилов
|Команда
|Рубин
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 марта 2005 (19 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.07.2024
|1' - 74'
|Строгино (мол)
|2:1
|Рубин (мол)
|Россия. МФЛ, 16 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.07.2024
|1' -74'
|Строгино (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|12.07.2024
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Рубин (мол) (Казань)
|05.07.2024
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)