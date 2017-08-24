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Эдсон Брафхайд
Статистика
Эдсон Брафхайд - статистика
Завершил карьеру
8 апреля 1983 (43), Парамарибо
#28 | Защитник
176 см | 71 кг
Нидерланды | Суринам
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Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
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Товарищеские матчи. Сборные 2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Утрехт
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Зенит
2 : 0
24.08.2017
Утрехт
1' - 75'
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
1 : 0
16.08.2017
Зенит
1' - 89'
Лига Европы, 3 раунд
Лех
2 : 2
03.08.2017
Утрехт
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Утрехт
0 : 0
27.07.2017
Лех
1' - 90'
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