Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2012/2013 Германия. Бундеслига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок УЕФА 2008/2009