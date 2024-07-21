Hernán Barcos - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Hernán Barcos
|Команда
|Альянса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Hernán Barcos
|Команда
|Альянса
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|1' - 16'
|Спортинг Кристал
|0:0
|Альянса
|Перу. Лига 1, 7 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Альянса
|0:0
|АДТ
|Перу. Лига 1, 6 тур
|03.08.2024
|1' - 88'
|Комерсиантес Унидос
|0:3
|Альянса
|Перу. Лига 1, 5 тур
|46' 76'
|31.07.2024
|1' - 90'
|Альянса
|1:0
|Унион Комерсио
|Перу. Лига 1, 4 тур
|27.07.2024
|1' - 65'
|Университарио
|2:1
|Альянса
|Перу. Лига 1, 3 тур
|21.07.2024
|1' - 90'
|Альянса
|2:0
|Альянса Атлетико
|Перу. Лига 1, 2 тур
|38' 84'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч