Мохамед Эль-Шенави - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Шенави
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 декабря 1988 (35 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Эль-Шенави
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 декабря 1988 (35 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Египет
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2024
|1' -90'
|Гвинея-Бисау
|1:1
|Египет
|06.06.2024
|1' -90'
|Египет
|2:1
|Буркина-Фасо