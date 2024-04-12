Матвей Ромашин - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ромашин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Матвей
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Ромашин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 2006 (17 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика (мол)
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.06.2024
|1' -78'
|Балтика (мол) (Калининград)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|78'
|17.05.2024
|1' -80'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:3
|Балтика (мол) (Калининград)
|10.05.2024
|1' -20'
|Балтика (мол) (Калининград)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|12.04.2024
|1' -39'
|Балтика (мол) (Калининград)
|0:1
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)